Skurril: Obdachloser Schnarcher (29) im Feuerwehr-Fahrzeug entdeckt

Meinerzhagener im Kiersper Gerätehaus entdeckt

+ © Lars Becker © Lars Becker

Kierspe - Ein skurrile Entdeckung machte ein Feuerwehrmann aus Kierspe am Samstagabend im Gerätehaus an der Wehestraße: In einem Einsatzfahrzeug hatte es sich ein nach eigenen Angaben Obdachloser (29) aus Meinerzhagen zum Schlafen gemütlich gemacht und war nur wegen seines lauten Schnarchens entdeckt worden.