Spektakuläre Bilder: Silo-Transporter kippt auf Autos - das hätte viel schlimmer ausgehen können

Gevelsberg - Bei einem Arbeitsunfall in Gevelsberg ist am Mittwoch ein Silo-Transporter auf zwei Autos gestürzt. Wie durch ein Wunder kam eine Autofahrerin mit leichten Verletzungen davon. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können.

Ein geparkter Mercedes wurde an der Straße "Am Sinnerhoop" in Gevelsberg von dem beim Abladen aufgerichteten und zur Seite gefallenen Anhänger zerdrückt.

Nach Angaben der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises kippte die Zugmaschine auf ein vorbeifahrendes Auto - einen Ford -, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Unfallaufnahme dauert an. - dpa/Alex Talash

Silofahrzeug kippt auf Autos - spektakuläre Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: wa.de