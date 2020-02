A45 wegen Schnee und Glätte gesperrt - erhöhtes Unfallaufkommen

Auf der A45 haben Schneefälle am Abend dafür gesorgt, dass die Autobahn zwischen Freudenberg und Siegen-Süd in beide Richtung komplett gesperrt werden musste (Symbolbild).

Nach dem Sturm jetzt Schnee und Glätte! Auf der A45 haben anhaltende Schneefälle am Abend dafür gesorgt, dass die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Siegen-Süd in beide Richtung komplett gesperrt werden musste.

Siegen/Olpe - Ein Sprecher der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bestätigte im Gespräch mit unserer Redaktion am späten Dienstagabend:

"Die A45 ist in dem Bereich Freudenberg bis Siegen komplett zu. Es ist so glatt, dass Lkw nicht mehr weiterkommen und quer stehen. Wir haben vor allem in den Höhenlagen ein erhöhtes Unfallaufkommen und deshalb alle Hände voll zu tun - bislang zum Glück ohne Schwerverletzte."

In beide Richtungen gab esmehrere Kilometer Stau mit einem entsprechend hohen Zeitverlust. Seit den frühen Morgenstunden hat sich die Lage entspannt.

Siegen liegt komplett unter einer Schneedecke

Die Webcam auf siegen.de zeigte das historische Rathaus und den Marktplatz in Siegen komplett verschneit. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bzw. bei leichten Minusgraden war auch in der Nacht vor allem im Siegerland und Wittgensteiner Land weiter mit Schnee zu rechnen.

Verbreitet war von 2 bis 6 Zentimetern Neuschnee die Rede, vereinzelt sollten aber auch durchaus bis zu zehn Zentimeter werden.

Busverkehr um 21 Uhr wegen glatter Straßen eingestellt

Wegen der glatten Straßen hatten dann auch die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) am Dienstagabend um 21 Uhr den Betrieb komplett eingestellt. "Anhaltende Schneefälle sorgen seit zwei Stunden für eisglatte Straßen", teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit.

Streudienste würden auf den Landstraßen und in den Städten bzw. Gemeinden ihre Arbeit voraussichtlich erst in den frühen Morgenstunden wieder aufnehmen. Auf allen Linien sei der Betrieb daher eingestellt worden.

Die VWS ist ein Nahverkehrsunternehmen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe.

Dort wiederum wie auch im Märkischen Kreis ist die Lage am Abend wesentlich entspannter: Sprecher beider Leitstellen sprachen uns gegenüber von keinerlei Unfällen oder Verkehrsbehinderungen.

