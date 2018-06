Auf A45 überschlagen: Frau (39) aus Hagen verletzt, enormer Schaden

Unfall am Donnerstagabend in Baustelle bei Siegen-Süd

Siegen - Das war ein Unfall mit gravierenden Auswirkungen auf den Verkehr rund um Siegen! In Höhe der Anschlussstelle Siegen-Süd überschlug sich am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Frankfurt in einer Baustelle das Auto einer 39-Jährigen aus Hagen. Zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt und deren Fahrer ebenfalls verletzt. Die Sauerlandlinie war über Stunden gesperrt, der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 80.000 Euro.