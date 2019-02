SEK-Einsatz in Hagen - Drei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Im Rockermilieu

+ © picture alliance / dpa Symbolbild © picture alliance / dpa

Hagen - Bei einem SEK-Einsatz der Polizei wurden am frühen Dienstagmorgen drei Männer in Hagen festgenommen. Hintergrund war ein versuchtes Tötungsdelikt im September 2018. Das teilte die Polizei Hagen am Mittwoch mit.