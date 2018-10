Schweizer kaufen Mercure-Hotels in Lüdenscheid, Hamm und Hagen

Somnoo übernimmt die drei Häuser in Westfalen

+ © Nougrigat Das Mercure-Hotel am Stadtpark in Lüdenscheid. © Nougrigat

Lüdenscheid/Hamm - Das Mercure-Hotel in Lüdenscheid hat seit Montag einen neuen Eigentümer. Demnach übernimmt der Schweizer Hotel-Betreiber Somnoo das Haus am Stadtpark. Neben dem in Lüdenscheid gingen auch die Mercure-Häuser in Hamm und Hagen auf Somnoo über. An allen drei Standorten werden die Hotels weiterhin unter der Marke Mercure geführt. Über den Kaufpreis für die drei Häuser mit ihren insgesamt 458 Zimmern wurde nichts bekannt.