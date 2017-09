"Schuh-Fetischist" geht 47-Jährigem in Iserlohn an die Füße

Mann zu Fall gebracht, um dessen "Treter" zu klauen

+ © picture alliance / dpa Nein, ein solches Schild hatte der Unbekannte in Iserlohn natürlich nicht dabei... Er versuchte es stattdessen mit körperlicher Gewalt - ohne Erfolg. © picture alliance / dpa

Iserlohn - Gibt es eigentlich noch irgendetwas, was es nicht gibt? Die Frage drängt sich nahezu auf, wenn man hört, was sich am frühen Dienstagnachmittag in der Innenstadt von Iserlohn zugetragen hat. Da brachte nämlich ein Unbekannter kurzerhand auf offener Straße vorsätzlich einen Mann zu Fall und versuchte dann, ihm die Schuhe von den Füßen zu klauen. Das misslang - jetzt wird der geflüchtete "Schuh-Fetischist" gesucht.