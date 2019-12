Schrott-Lkw 4950 Kilogramm zu schwer - "leidgeprüfte Polizisten" fassungslos

Massiv überladen

+ © Polizei MK Dieses Gespann eines niederländischen Schrotthändlers zog die Polizei in Lüdenscheid aus dem Verkehr - vollkommen überladen. © Polizei MK

Um fast fünf Tonnen überladen: Was der Lkw eines Schrotthändlers am Mittwoch auf die Waage brachte, hinterließ selbst erfahrene Polizisten fassungslos. Die Fahrt endete in Lüdenscheid - und das nicht nur wegen des unglaublichen Übergewichts.