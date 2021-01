Schnee im Sauerland: Städte und Polizei bereiten sich mit strengen Regeln auf Touristen-Chaos vor

Das Sauerland versinkt im Schnee. Vor dem Wochenende haben sich die Städte gerüstet. Es gelten strenge Regeln. Winterberg ist nicht mehr das einzige Ziel der Touristen.

Sauerland - In NRW kommen nur die wenigstens Städte und Kreise in den Genuss von Schnee. Deshalb zog es in den vergangenen Wochen viele Menschen ins Sauerland - unter anderem nach Winterberg und Willingen. Das Problem: Die Städte waren durch die Touristen-Anstürme gerade am Wochenende stark überlastet. Wegen der angespannten Corona-Lage mitsamt Infektionsrisiken haben bereits mehrere Orte Regeln erlassen und Sperrungen von Pisten und Parkplätzen veranlasst. (News zum Coronavirus)

Zudem sprachen Polizei und Ordnungsämter nahezu gebetsmühlenartig Warnungen an Ausflügler aus, doch bitte zuhause zu bleiben. Insbesondere in Winterberg und Willingen stießen jene Regeln und Warnungen zunächst auf taube Ohren. Inzwischen hat sich die Lage in manchen Orten gebessert. Doch gewissermaßen hat sich das Problem nur verlagert. Zunächst von Winterberg unter anderem nach Willingen. Und nun in den Märkischen Kreis. Dort sind Regeln und Kontrollen zum Teil milder und es ist Schnee für das anstehende Wochenende angekündigt.

Schnee im Sauerland: Märkischer Kreis statt Winterberg - Strenge Regeln machen Ausflug nicht ratsam

Am Montag, 11. Januar, ist dann für alle potenziellen Ausflügler wohl noch einmal ein entscheidender Stichtag. Im Zuge der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW werden die Regeln im Lockdown noch einmal verschärft. Zudem läuft der Betrieb der Schulen dann wieder an - wenngleich nicht als Präsenz- sondern Distanzunterricht. Viele Familien wollen die Zeit mit den Liebsten am letzten Wochenende der verlängerten Weihnachtsferien noch einmal ausnutzen. Ein Ausflug in den Schnee stellt aktuell eine reizvolle, allerdings oftmals auch nicht vernünftige Option dar.

Denn unter anderem wegen solcher Ausflüge an Orte mit vielen Touristen wurde die neue Corona-Maßnahme des eingeschränkten Bewegungsradius in Hotspots in die Wege geleitet. Egal ob Winterberg oder der Märkische Kreis - wer einen Tagesausflug in den Schnee erwägt, sollte bedenken, dass das aufgrund von Corona sowie der Umstände in den Skigebieten des Sauerlands wie Winterberg oder Willingen nicht ratsam ist.

Winterberg sperrt alle Pisten und Schneegebiete in der Stadt, das Personal von Polizei und Ordnungsamt wurden von der Polizei um das Dreifache erhöht.

sperrt alle Pisten und Schneegebiete in der Stadt, das Personal von Polizei und Ordnungsamt wurden von der Polizei um das Dreifache erhöht. Willingen sperrt Ski- und Rodelhänge sowie die dazugehörigen Parkplätze in der Gemeinde Willingen.

sperrt Ski- und Rodelhänge sowie die dazugehörigen Parkplätze in der Gemeinde Willingen. Olpe sperrt die Skihänge am Fahlenscheid weiträumig ab. De facto gilt dort ein Betretungsverbot*, zudem werden einzelne Straßen gesperrt.

sperrt die Skihänge am Fahlenscheid weiträumig ab. De facto gilt dort ein Betretungsverbot*, zudem werden einzelne Straßen gesperrt. Herscheid hat wegen des Ansturms auf die Nordhelle bereits mit einer Sperrung des Seitenstreifens der L707 reagiert, bei Überfüllung drohen weitere Sperrungen.

hat wegen des Ansturms auf die bereits mit einer Sperrung des Seitenstreifens der L707 reagiert, bei Überfüllung drohen weitere Sperrungen. Schalksmühle hat vorsorglich eine Rodelwiese in Winkeln abgesperrt*, das Ordnungsamt kontrolliert dort.

Schnee im Sauerland: Märkischer Kreis statt Winterberg - Erneuter Ansturm am Wochenende?

Nach dem Schnee- und Touristen-Chaos der vergangenen Wochen sieht sich die Stadt Winterberg besser vorbereitet. Der Ski-Ort geht „in Erwartung vieler Tagestouristen sehr gut vorbereitet in das kommende Winter-Wochenende“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie schon zuletzt setzt die Stadt auf personelle Verstärkungen des Ordnungsamtes und der Polizei. Zudem freue sich Winterberg über seine Vorbildfunktion. Inzwischen haben auch andere Wintersportgebiete bundesweit mit solchen Maßnahmen reagiert. Über das anstehende Wochenende im Sauerland* berichtet auch Ruhr24.de.

Das kommende Wochenende wird wohl eher eine Probe für andere Orte, an die die Tagesausflügler nun ausweichen, seit Winterberg und Willingen nicht mehr die erste Option darstellen. Der Märkische Kreis liegt ebenfalls im Sauerland und erwartet für das kommende Wochenende 15 Zentimeter Neuschnee*. Mit Kälte und Schnee wird die Region auch für Touristen anziehend, die zum Beispiel beim Familienausflug in Meinerzhagen Schlitten fahren wollen*.

Schnee im Sauerland: Märkischer Kreis statt Winterberg - Es drohen Sperrungen auf der Nordhelle

Beliebtes Ausflugsziel im Märkischen Kreis war bis dato auch die Nordhelle zwischen Meinerzhagen und Herscheid. Dort reagierten die Behörden bereits auf die Zustände vom vergangenen Wochenende. Mit verstärkten Kontrollen sowie einem Appell an potenzielle Ausflügler, die Nordhelle zu meiden*, hoffen die Behörden eine Überfüllung wegen des Schnees zu verhindern. Auch hier drohen anderenfalls Sperrungen.

Die Nordhelle zwischen Meinerzhagen und Herscheid sind nicht die einzigen Orte, an denen es am anstehenden Wochenende schneien soll. Weil nicht nur Schnee, sondern auch Glätte erwartet wird, spricht die Stadt Lüdenscheid vor allem Warnungen an ältere Menschen aus, zuhause zu bleiben* - ganz unabhängig von touristischen Schnee-Ausflügen im Sauerland.

Denn Glätte und Schnee kann gefährlich sein - insbesondere im Straßenverkehr. Im Hochsauerlandkreis kam es am Freitagmorgen zu einem schwerer Unfall bei Scharfenberg*, als eine 35-jährige Frau auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die Fahrerin wurde schwer dabei schwer verletzt. Aber auch an anderen Orten im Sauerland krachte es. - *come-on.de, *sauerlandkurier.de und *ruhr24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

