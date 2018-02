Betäubungsmittel im Wert von 50.000 Euro beschlagnahmt

Dealer in Haft

Iserlohn - In der vergangenen Woche gelang der Iserlohner Polizei ein Schlag gegen die örtliche Drogenszene. Beamte durchsuchten mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienwohnhaus sowie einen Kiosk in Iserlohn und wurden fündig.