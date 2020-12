Große Razzia: Ermittler heben Betreiber von Drogen-Onlineshop aus - Zentnerweise Stoff in Reisetaschen

Verdeckten Ermittlern ist ein Schlag gegen den Drogenhandel in NRW gelungen. Unter anderem nahmen sie einen regelrecht professionellen Onlineshop für Drogen aller Art nach. Dort wurden die Produkte ähnlich wie in legalen Internet-Shops angeboten und verkauft.

Hagen - Am Ende langwieriger verdeckter Ermittlungen steht ein Erfolg: Einer Ermittlungsgruppe - bestehend aus der Dienststelle Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen sowie Beamten der Kreispolizeibehörden Siegen, Olpe und des Märkischen Kreises - ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen.

Wie die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag gemeinsam mitteilten, schlugen die Ermittler am Dienstag, 24. November, in Dortmund zu, als dort ein slowenischer Lkw mit einer Drogenlieferung ankam. Der serbische Fahrer des Lkw wurde demnach festgenommen, nachdem er dem Haupttatverdächtigen und einem Komplizen sieben große Reisetaschen übergeben hatte.

Schlag gegen Drogenhandel: Durchsuchungen in Olpe, Kirchhundem, Dortmund und Duisburg

Die Übernehmer der Taschen und ein weiterer Verdächtiger wurden durch Spezialeinheiten festgenommen. In den Taschen fanden sich 57 Kilogramm Marihuana und 25 Kilogramm Haschisch, heißt es im Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Darauf folgten 14 Durchsuchungen in Olpe, Kirchhundem, Dortmund und Duisburg. Bei diesen wurden ein Liter Amphetamin-Öl, 15 Kilogramm einer Chemikalie zur Herstellung von Amphetamin, 6 Kilogramm Marihuana und 67.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Festgenommenen, laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein 34-jähriger Mazedonier, ein 36-jähriger Deutscher türkischer Abstammung, ein 26-jähriger türkischer Staatsbürger und ein 38-jähriger Serbe wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht Hagen vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Schlag gegen Drogenhändler aus Hagen - professioneller Onlineshop mit Drogen aller Art

Derselben Ermittlungsgruppe gelang am Mittwoch, 2. Dezember, ein weiterer Erfolg, wie es in der Mitteilung weiter heißt: Ein Drogenhändler aus Hagen, der unterschiedlichste Betäubungsmittel in verschiedensten Mengen und Qualitäten über das Internet verkaufte, konnte festgenommen und der Internethandel beendet werden, heißt es weiter in dem Bericht.



Der Internethändler unterhielt demnach eine professionelle Website, die einem legalen Internetshop nachgebildet war, nur dass das Angebot Drogen aller Art von LSD über Crystal Meth, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, Kokain, Heroin bis hin zu Opiaten umfasste.

Schlag gegen den Drogenhandel in NRW: Ermittler haben den Betreiber eines Versandhandels für verschiedenste Drogen festgenommen. Der Shop bot sogar Rabatte und Sonderaktionen bei Abnahme größerer Mengen an.

Schlag gegen Drogenhandel: Sonderangebote und Rabatte bei größeren Mengen - Bezahlung mit Kryptowährung

In dem Onlineshop gab es laut Polizei und Staatsanwaltschaft Sonderangebote und Rabatte bei Abnahme von größeren Mengen. In ihrem Bericht beschreiben die Ermittler auch den Aufbau des Shops - wie folgt: „Auf der Startseite konnten demnach unter einem Button ‚Shop‘ die jeweiligen Produkte ausgewählt werden. Hier erhielt man unter den Reitern ‚Produktübersicht‘ und ‚Produkttabelle‘ einen Überblick der angebotenen Betäubungsmittel und Zusatzstoffe mit den jeweiligen Preisen und der Verfügbarkeit. Nach Anklicken der einzelnen Produkte erschienen eine Preistabelle und die Angaben, wie oft das jeweilige Produkt schon verkauft wurde. Darauf zu sehen waren auch online abgegebene Bewertungen/Kundenrezensionen zu dem jeweiligen Produkt.“

Bezahlt wurde Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero. Die Bestellung wurde dann sieben bis zehn Tage später durch seriöse Paketdienste zugestellt. Für die Qualität der Ware, die Verpackung und Lieferung verbürgte sich der Betreiber unter einem Synonym auf seiner Website. Kontaktdaten wurden verschlüsselt übermittelt.

Durchsuchungen in Lüdenscheid und Schalksmühle führen zum „Firmensitz“ des Drogen-Versandhandels

Ebenfalls am Mittwoch, 2. Dezember, drangen Spezialeinheiten der Polizei in zwei Wohnungen in Hagen und Wuppertal ein und nahmen zwei Haupttatverdächtige fest. Zeitgleich durchsuchten die Ermittler weitere Wohnungen in Lüdenscheid, Schalksmühle, sowie weitere Wohnungen in Hagen und Wuppertal. In Wuppertal konnten schließlich die „Firmenräume“ des Versandhandels lokalisiert und durchsucht werden, heißt es

In den „Firmenräumen“ konnten 2,1 Kilogramm Amphetaminpaste, 1,2 Kilogramm Heroin, 6,1 Kilogramm Ecstasy, 1,1 Kilogramm Crystal Meth, 1 Kilogramm Kokain, 8,8 Kilogramm Amphetaminöl sowie 2,5 Kilogramm Katma (Zusatzstoff für Heroin) aufgefunden und sichergestellt werden. Ferner führten die Durchsuchungen zur „IT-Abteilung“ des illegalen Unternehmens.

Drogen aller Art haben Ermittler unter anderem in Dortmund, Lüdenscheid, Schalksmühle, Olpe und Kirchhundem sichergestellt.

In anderen durchsuchten Wohnungen konnten circa zehn Liter Chemikalien und fünf Kilogramm Koffein sowie weitere Utensilien zur Herstellung von synthetischen Betäubungsmitteln, geringe Mengen Amphetamin und LSD sowie circa 70 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Auch der hochpreisige, vor dem Haus des Haupttatverdächtigen geparkte Pkw wurde sichergestellt. Ein bereits im Vorfeld erlassener Haftbefehl gegen den 38-jährigen türkischen Haupttäter wurde durch das Amtsgericht Hagen in Vollzug gesetzt. Zwei weitere Festgenommene, ein 32 Jahre alter Syrer und ein 33-jähriger Montenegriner, wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden schließlich am Donnerstag, 3. Dezember, in Iserlohn-Letmathe ein 31-jähriger türkischstämmiger Mann sowie in Lüdenscheid ein 28-jähriger Deutscher türkischer Abstammung festgenommen. Gegen beide waren zuvor wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Haftbefehle erlassen worden.

