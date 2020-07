Tumult in Gaststätte: Zwei Männer rasten aus - fünf Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung in der Lüdenscheider Innenstadt wurden in der Nacht zum Sonntag drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Lüdenscheid – Bei einer Auseinandersetzung in der Lüdenscheider Innenstadt wurden in der Nacht zum Sonntag drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Lüdenscheider Rathausplatz zur Schlägerei.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass zwei Personen, die vom Security-Personal aus einer Gaststätte geworfen worden waren, mit einer weiteren Person in Streit gerieten.

Die beiden Männer (22 und 31 Jahre alt) fielen bereits in der Kneipe am Rathausplatz negativ auf. Laut Polizei versuchten sie Streit anzufangen und belästigten zudem die weiblichen Gäste. Zeugen hätten von tumultartigen Situationen gesprochen, in denen sich stellenweise zahlreiche Gäste gegen die aggressiven Streithähne solidarisierten.

Randale in Lüdenscheid: Männer zerbrechen Flaschen, um andere Gäste zu verletzen

Die beiden Randalierer griffen laut Polizeibericht zu Glasflaschen, zerbrachen sie und versuchten mit den abgesplitterten Flaschen die anderen Gäste zu verletzen. Einer der beiden Aggressoren verletzte sich dabei selbst schwer an Kopf und Hand.

Sowohl Security als auch Gäste versuchten die Störenfriede aus der Kneipe zu werfen. Ein Zeuge sei beim Versuch, die beiden herauszuwerfen, mehrfach geschlagen worden. Ein junger Mann aus Finnentrop (27) wehrte sich gegen die Randalierer und bewarf sie mit einem Barhocker.

Erst mit Hilfe der Polizei konnten die Rabauken aus der Gaststätte herausbugsiert werden. Fünf Menschen wurden verletzt. An der Eingangstür der Gaststätte entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Schlägerei in Kneipe: Fünf Personen zum Teil schwer verletzt

Zunächst hatte war am Sonntag bekannt geworden, dass zwei Personen Schnittverletzungen an den Händen erlitten hätten. Außerdem sei eine Person wegen einer „oberflächlichen Verletzung“ am Kopf behandelt worden.

Das stellt sich nun anders dar: Insgesamt geht die Polizei davon aus, dass fünf Menschen verletzt wurden. Ein Security-Mitarbeiter erlitt, vermutlich durch eine der Flaschen, eine Schnittverletzung an der Hand. Der Security-Mitarbeiter sowie einer der Aggressoren musste aufgrund der Schwere seiner Schnittverletzungen in das Klinikum Lüdenscheid verbracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

