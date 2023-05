Sprengung der A45-Talbrücke: Direkter Anlieger filmt Explosion und Druckwelle

Schäden am Haus

Bei der Sprengung der Rahmedetalbrücke ist das Haus von Frank Pütz beschädigt worden. Ein Video zeigt, wie die Druckwelle rund um das Haus gewütet hat.

Lüdenscheid – Nach der Sprengung der Rahmedetalbrücke an der A45 war der Jubel groß, weil aus Sicht der Verantwortlichen alles reibungslos geklappt hat. Von geringen Schäden war da die Rede. Aber schon am Sonntag (7. Mai) war für Frank Pütz und seine Familie klar, dass das nicht ganz zutraf. Nach der ersten Begutachtung konnten sie nicht in ihr Haus zurück und haben eine Nacht im Hotel verbracht. Einige Dachpfannen seien heruntergerissen worden, hieß es zunächst. Das mehr als 100 Jahre alte Wohnhaus steht an der Straße Im Wiesental, etwas oberhalb der Altenaer Straße. Damit lag es Luftlinie näher an der nun nicht mehr existenten Brücke als irgendein anderes Gebäude.

Sprengung der A45-Brücke Rahmede: Druckwelle drückt Scheiben nach innen

Inzwischen ist Frank Pütz zurückgekehrt und hat auch einen ersten Überblick über die Schäden. Vieles tritt erst nach und nach zutage. So sind zum Beispiel alle Scheiben intakt geblieben. Aber im Lauf der Woche hat Familie Pütz gemerkt, dass die Fenster an der der Baustelle zugewandten Seite des Gebäudes nicht mehr dicht sind. Durch die Druckwelle haben sich die Scheiben nach innen gewölbt und sind dann wieder zurückgeschnellt, sodass auf den ersten Blick nicht auffällt, dass sie nicht mehr richtig an der Dichtung sitzen.

+ An dieser Seiteneingangstür hat die Druckwelle das Schloss schlicht aus dem Rahmen gerissen. Damit die Tür zu bleibt, hat Frank Pütz erst einmal improvisiert. © Bettina Görlitzer

Für das Dach hat die Firma Heitkamp sofort am Sonntag einen Dachdecker aufgetrieben, damit war es an den Stellen, wo insgesamt rund 30 Pfannen runtergekommen waren, erstmal wieder dicht. Aber auch die Unterspannbahn wurde zerrissen, also muss das Dach im betreffenden Bereich geöffnet und saniert werden. An zwei Türen wurden die Beschläge rausgerissen, sie schließen nicht mehr. In der Wohnung der Tochter wurde Ruß aus dem Schornstein gedrückt. Nur mit Reinigung dürfte es nicht getan sein, vermutet Frank Pütz. Ob die ein Jahr alte Solarthermieanlage Schaden genommen hat, ist noch nicht ganz klar.



Sprengung der Talbrücke: Direkter Anlieger filmt Explosion und Druckwelle

Wie die Druckwelle rund um das Haus gewütet hat, zeigt ein Video, das Pütz aus den Aufnahmen verschiedener Kameras zusammengestellt hat. An der der Baustelle zugewandten Seite des Grundstücks sind mehr als 40 Bäume, hinter denen das Haus von der Straße aus im Sommer kaum zu sehen war, innerhalb von Sekunden verschwunden. Einige waren über 100 Jahre alt. Pütz‘ Dank gilt dem THW, das direkt am Sonntag den Weg zum Haus freigeschnitten hat, damit man überhaupt auf das Grundstück kam, um sich ein Bild von der Lage zu machen.



+ Mehr als 30 Dachziegel flogen weg – das Dach wurde direkt nach der Sprengung erst einmal abgedichtet. © Bettina Görlitzer

Vor der Sprengung war das Haus durch ein mit Filz bespanntes Gerüst umgeben worden. Was mögliche Trümmer von der Brücke angeht, hat dieser Schutz weitgehend funktioniert. Worauf Frank Pütz niemand vorbereitet hat, war die Druckwelle. Manche Schäden im Außenbereich durch umherfliegende Teile hätten sicher vermieden werden können, wenn er das geahnt hätte.

Eine rund zwei Quadratmeter große Spanplatte ist etwa 30 Meter weit geflogen. Eine Abdeckplane hängt immer noch weit oberhalb des Grundstücks im Wald. Eine schwere Säge wurde zerstört, von den Abdeckungen an Hochbeeten, Vogelfutterstellen und Bepflanzungen redet Frank Pütz gar nicht. Das Gerüst wurde gegen das Dach gedrückt, die Dachrinne ist kaputt. Den gesamten Schaden kann er noch gar nicht beziffern. Am Freitag (12. Mai) gab es ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Versicherung des Bauunternehmens, das für die Sprengung verantwortlich war. Das sei erstmal gut gelaufen, meint Frank Pütz.

