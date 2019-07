Autofahrer und Urlaubsreisende aufgepasst: Heute Abend wird die A45 vollgesperrt. Alle Infos zu den Umleitungen gibt es hier.

Burbach/Haiger/Wilnsdorf - Im Zuge des Ersatzneubaus der beiden Brücken der Bundesstraße 54, die bei Haiger-Kalteiche kurz vor der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen die A45 überqueren, werden die Stahlüberbauten der Brücken diesem Wochenende (19. bis 21. Juli) an ihren endgültigen Platz eingefahren. Jetzt steht der genaue Zeitplan fest.

Während die neuen Brückenüberbauten der B54 eingefahren werden, muss die A45 zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Freitagabend, 19. Juli, um ca. 20 Uhr, und dauert bis Sonntagabend, 21. Juli, spätestens 22 Uhr.

Bereits rund zwei Stunden vor Beginn der Sperrung wird am Freitagabend im Bereich des Autobahnkreuzes Köln-Ost der A3 und der A4 sowie bei Dortmund am Westhofener Kreuz der A1 und der A45 auf diese Sperrung hingewiesen, damit der Durchgangsverkehr frühzeitig auf die Umleitungsstrecken wechseln und die Vollsperrung umfahren kann. Die beiden Parkplätze "Am Wildenstein" und "Am Wildenberg", die innerhalb der Sperrstrecke liegen, werden bereits ab Donnerstagabend, 18. Juli, gegen 20 Uhr gesperrt.

So wird der Verkehr umgeleitet

Während der Sperrung wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Ab dem Autobahnkreuz Olpe-Süd A4/A45 wird der Verkehr über die A4 und die A3 über das Kreuz Köln-Ost, Montabaur, Frankfurt und Aschaffenburg sowie entsprechend in umgekehrter Richtung umgeleitet. Aus Richtung Gießen/Wetzlar kommend wird der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund über die B49 nach Limburg an der Lahn und von dort auf die A3 in Richtung Köln geleitet.

Für den regionalen Autobahnverkehr zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf führt die Umleitung über die Bedarfsumleitungen U34 (Fahrtrichtung Frankfurt/Hanau) beziehungsweise U21 (Fahrtrichtung Dortmund) über Wilnsdorf, Gilsbach (L 723), Burbach und Würgendorf (L 531).

Rekord-Aktion: Auf der A45 wird eine 100.000-Tonnen-Brücke verschoben

Sobald die neuen, etwa 2.900 Tonnen beziehungsweise rund 3.200 Tonnen schweren, Stahlüberbauten an ihren Standort eingeschoben sind, können die Fahrbahnen auf den Brücken versiegelt und asphaltiert werden. Zuletzt werden die Schutzeinrichtungen montiert und die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen. Voraussichtlich Ende Herbst dieses Jahres könnten daher die Bauarbeiten an den B 54-Brücken abgeschlossen sein und die Sperrung der B54 in diesem Streckenbereich wieder aufgehoben werden.

Die beiden rund 98 Meter beziehungsweise 120 Meter langen Brücken werden jeweils an gleicher Stelle neu gebaut. Die Spannbetonbrücken werden dabei durch Stahlverbundbrücken, die ohne Stützpfeiler die Autobahn überspannen, ersetzt. Nachdem die beiden alten Brücken im April 2018 abgebrochen worden sind, wurde damit begonnen, die Widerlager für die neuen Bauwerke zu errichten.

Parallel hierzu wurden vor Ort die neuen Stahlüberbauten für die beiden Brücken zusammengefügt. Dies geschah auf der hierfür gesperrten Autobahnhälfte (Fahrtrichtung Hanau) der A45 in der aktuell dort eingerichteten 4+0-Verkehrsführung aufgrund der Bauarbeiten an der Talbrücke Kalteiche. Im Anschluss an das Einfahren der Brücken werden auf der A45 die Vormontageplätze für die Brückenüberbauten zurückgebaut.

