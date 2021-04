Rückwärtsgang eingelegt: Auto rauscht in Fast-Food-Filiale

Fahrer eingeschlossen

+ © Andreas Gebert/dpa Falscher Gang eingelegt: Autofahrer rauscht rückwärts in Fast-Food-Filiale. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Die Gänge verwechselt: Ein 78-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen in eine Filiale eines Schnellrestaurants gerauscht. Pkw und Gebäude wurden starkt beschädigt.

Gummersbach - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag in Gummersbach ein 78-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr hatte der Mann seinen Wagen vor dem Burger-King-Restaurant in Niederseßmar geparkt.

Nach Angaben der Polizei wollte er von dort losfahren, legte jedoch statt eines Vorwärts- den Rückwärtsgang ein. Sein Wagen prallte zunächst gegen eine Metallgeländer, durchbrach es und prallte dann gegen das Gebäude. Im Eingangsbereich der Fast-Food-Filiale entstand hoher Sachschaden.

Trümmerteile blockierten die Fahrertür des Unfallwagens. Die Feuerwehr musste den verletzten Fahrer aus seinem Auto befreien, ehe er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.