Nach Schlag an roter Ampel: Opfer stirbt - 17-Jähriger festgenommen

Ermittlungen dauern an

[Update Dienstag] Iserlohn - Am Sonntagabend wurde ein 26-jähriger Iserlohner an einer roten Ampel von einem Mann ins Gesicht geschlagen und lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der Mann ist am Dienstag gestorben, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.