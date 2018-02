Rentner aus Hemer (79) riecht den Braten - Betrüger auf frischer Tat erwischt

Junge Männer aus Köln (19/23) sitzen in Untersuchungshaft

Hemer - Großes Kompliment an einen 79-Jährigen aus Hemer! Der Rentner witterte bereits am vergangenen Mittwoch einen Telefonbetrug, ließ sich aber zum Schein aufs "Anliegen" der vermeintlichen Polizisten ein - nicht ohne über die Ehefrau die "echten" Beamten zu alarmieren. Die kamen - und nahmen zwei junge Männer aus Köln (19/23) beim Versuch fest, die Beute abzuholen. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Möglicherweise kommt das Duo für eine ganze Serie solcher Taten in Betracht.