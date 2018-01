Zug der RB25 kollidiert in Kierspe mit Pkw - keine Verletzten

Sinnvoll wäre es, wenn viele Autofahrer sich mal wieder an gültige Verkehrszeichen halten und ihre Augen und Ohren aufmachen würden. Der Zug war offensichtlich vorschriftsmässig langsam sonst hätte er den BMW ordentlich abgeräumt. Das Problem sind Autofahrer die alles machen, aber nicht mehr konzentriert am Strassenverkehr teilnehmen!

In letzter Zeit geschehen an der Strecke der RB25 sehr oft Unfålle. Man könnte fast meinen, es sei Sabotage. Das fångt ja gar nicht gut an! Erst das Durcheinander am ersten Betriebstag bis Lüdenscheid, dann verpaßte Anschlüsse in Brügge Richtung Dortmund, wobei der nåchste Zug Richtung Dortmund ausfällt und jetzt der Unfall am Bahnübergang!

Hoffentlich wird der Betrieb jetzt nicht wegen des Vorfalls nicht bis auf Weiteres wieder eingestellt. Aber ein Sicherungsposten wie in Herlinghausen oder vielleicht Behelfsampeln am Bahnübergang Sankel, falls es möglich ist, sie in Abhängigkeit vom Zug zu schalten oder sie vom Posten in Herlinghausen fernbedienen zu lassen, wäre sinnvoll.