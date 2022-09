Zehn Razzien in Soest, Werl und weiteren Städten: Pistolen und kiloweise Drogen sichergestellt

Von: Daniel Schröder

Teilen

Bei der Durchsuchung wurden Waffen und Drogen sichergestellt. (Symbolfoto) © Daniel Schröder

Volltreffer für die Rauschgift-Ermittler: Bei Durchsuchungen in Soest, Werl, Dortmund, Iserlohn und Hagen wurden Schusswaffen und mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt.

Soest/Werl/Dortmund/Iserlohn/Hagen - Nach umfangreichen Ermittlungen von Rauschgiftermittlern der Polizei Soest im „Betäubungsmittelbereich“ wurden am Mittwochmorgen zahlreiche Objekte in mehreren Städten durchsucht. Das teilten die Kreispolizeibehörde Soest und die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Donnerstag mit.

Zehn Durchsuchungsbeschlüsse seien „auf Anweisung der Arnsberger Staatsanwaltschaft“ vollstreckt: Drei von ihnen in Soest, einer in Werl, drei in Dortmund, zwei in Iserlohn und einer in Hagen. Bei den Durchsuchungen durch die Ermittler seien zwei erlaubnispflichtige Pistolen und Betäubungsmittel sichergestellt.

Drogen und Waffen bei Razzien sichergestellt: Die Auflistung der Funde

Laut Angaben von Polizeisprecher Wolfgang Lückenkemper handelte es sich im Einzelnen um 3,3 Kilogramm Marihuana, 120 Gramm Kokain, 100 Gramm Haschisch, 130 Gramm Amphetamin sowie einige Ecstasy-Tabletten.

Drogen und Waffen bei Razzien sichergestellt: 40-jähriger Dortmunder sitzt in Untersuchungshaft

Ein 40-jähriger Mann aus Dortmund wurde demnach als Tatverdächtiger einem Haftrichter vorgeführt. „Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach würden weitere Ermittlungen in diesem Verfahren laufen - aus ermittlungstaktischen Gründen werden dazu aktuell allerdings noch keine weiteren Informationen durch die Behörden gegeben.

So blieb bislang auch unklar, wo die Waffen gefunden wurden und welche Drogen in welcher Menge in den jeweiligen Städten sichergestellt wurden.