Raubserie: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Polizei hat am Donnerstagabend vier Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, für die Raubserie auf Discounter im Sauerland verantwortlich zu sein.

Arnsberg - Polizei und Staatsanwaltschaft melden Festnahmen im Zusammenhang mit einer Serie von Überfällen auf Discounter im Sauerland: Vier Personen wurden festgenommen, nachdem es am Donnerstagabend in Arnsberg zu einem weiteren Raub gekommen war.

Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörden Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis hatten zwei Männer gegen 20.25 Uhr einen Markt in Arnsberg (HSK) überfallen. Sie sollen sich zunächst in die Warteschlange an der Kasse gestellt und den Anschein erweckt haben, Waren kaufen zu wollen.

Raubserie im Märkischen Kreis: Erneuter Überfall im Nachbarkreis

Dann jedoch bedrohten sie die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer aus dem Geschäft. Zeugen riefen die Polizei.

Eine Fahndung wurde eingeleitet - und hatte Erfolg: Zivilkräfte der Kreispolizei HSK bemerkten einen verdächtigen Pkw in Hövel, an der Grenze zum Märkischen Kreis. In dem Fahrzeug befanden sich den Angaben zufolge vier Personen - auf zwei Insassen passte die Beschreibung der Räuber aus dem Discounter.

Raubserie: Schusswaffe und Geld in verdächtigem Fahrzeug

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine Schusswaffe und die mutmaßliche Beute. Alle vier wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau aus Neuenrade (19 und 30 Jahre alt) und zwei 25-jährige Männer aus Werdohl.

Sie stehen im Verdacht, für eine ganze Serie von Raubüberfällen im Märkischen Kreis verantwortlich zu sein. Nach Fällen in Neuenrade, Werdohl, Balve und Menden hatte die Polizei erst vor wenigen Tagen weitere Fahndungsbilder veröffentlicht. Am Montagabend erst hatten zwei Täter innerhalb von nur 40 Minuten Discounter in Herscheid und Meinerzhagen überfallen.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun konkrete Zusammenhänge und Tatabläufe.