Prozess um Mordanschlag auf Altenaer Bürgermeister beginnt

"Ich steche dich ab"

+ © dpa Mit der Verletzung am Hals: Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein. © dpa

Hagen - Die Stadt Altena ist weit über die Grenzen des Sauerlands hinaus für ihr besonderes Engagement in der Flüchtlingskrise bekannt. Engagement, das wohl nicht alle Einwohner teilten. Im November 2017 wurde Bürgermeister Andreas Hollstein in einem Döner-Imbiss Opfer einer blutigen Messerattacke. Der am Dienstag vor dem Hagener Schwurgericht beginnende Prozess muss nun unter anderem klären, ob der Täter aus einem fremdenfeindlichen Motiv handelte.