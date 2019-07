Porno-Werbung am Infoscreen: Hacker düpieren  Altena - das sagt die Stadt

Schlüpfriges Foto mit Verweis auf Internetseite zu sehen

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Polizeibeamte "verhüllten" den Infoscreen. Zur Vollansicht des Fotos klicken Sie oben rechts. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

[Update 9.27 Uhr] Während Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein zusammen mit weiteren Kommunalpolitikern am Mittwoch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen wurde, hatten seine Mitarbeiter in der Heimat ganz andere Sorgen: Auf den Infoscreen am Parkplatz Langer Kamp hatten offenbar Hacker - mal wieder - Porno-Werbung live geschaltet. Die Polizei ermittelt.