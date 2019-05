Polizist hat eigentlich frei, doch dann zieht ein VW an ihm vorbei

Hagen - Keinen Lappen, aber bei Rot über die Ampel fahren - so blöd muss man erstmal sein. Und dann sah dabei auch noch ein Polizist zu. Der war zwar nicht im Dienst, doch das änderte sich schlagartig.

Der Polizist (45) versetzte sich am Sonntag gegen 14.20 Uhr spontan in den Dienst. Der Grund: Als er an der Rembergstraße in Hagen mit mehreren anderen Autos an einer roten Ampel stand, näherte sich von hinten ein VW. Mit Warten hatte es dessen Fahrer nicht so.

Er zog links an allen Autos vorbei und über die rote Ampel hinweg in Richtung Rathausstraße. Er bog danach ohne anzuhalten von der Rathausstraße in die Potthofstraße ab und nutzte einen Sonderfahrstreifen für Busse am Märkischen Ring. Natürlich alles, ohne zu blinken.

Der Polizist hatte bereits die Verfolgung aufgenommen und seine Kollegen informiert. Als der 22-Jährige auf der Langestraße anhielt, stellte ihn die Streifenwagenbesatzung. Nach kurzen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein Fahrverbot gegen den Hagener vorlag.

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Quelle: wa.de