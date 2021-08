Streifenwagen in Flammen: Staatsschutz ermittelt dringend Tatverdächtigen

+ © Schäfer Diese zwei Streifenwagen brannten am Freitag in Altena. © Schäfer

In Altena sind über das Wochenende mehrere Streifenwagen der Polizei in Brand gesetzt worden. Der Staatsschutz hat ermittelt.

Altena - Der Schaden ist massiv: Am Freitag schlugen Flammen aus zwei Polizeiwagen in der Tiefgarage des Stapel-Centers, am Samstag wurde ein Streifenwagen in der unmittelbaren Nähe der Polizeiwache Altena in Brand gesetzt. Bereits beim ersten Brand lag der geschätzte Schaden bei über 100.000 Euro.

Stadt Altena Fläche 44,29 km² Bevölkerung 16.527 (31. Dez. 2020)

Streifenwagen brennen in Altena: Tatverdächtiger festgenommen

Jetzt hat der Staatsschutz aus Hagen einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann konnte durch Zeugenaussagen und die Ermittlungsarbeit der Polizei ausfindig gemacht werden.

In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, des Polizeipräsidiums Hagens und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis heißt es: Der Mann sei bereits am Freitag im Parkhaus an der Wache einer Zeugin aufgefallen. Er habe sich seltsam verhalten.

Am Samstag wurde derselbe Mann in derselben Kleidung wieder in der Nähe der Polizeiwache gesehen - dieses Mal fiel er einem Polizisten auf.

29-Jähriger aus Altena soll Polizeiwagen angezündet haben - Untersuchungshaft

Es handelt sich um einen 29-Jährigen, der in Altena wohnt. Er ist bereits polizeibekannt: In seiner Akte stehen Widerstand gegen Polizisten und Betäubungsmittelverstöße.

Bei der Durchsuchung habe man Brandbeschleuniger in seinem Rucksack gefunden. Der 29-Jährige habe die Tat abgeschritten und wehrte sich auf der Polizeiwache Altena gegen die Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Eine Richterin ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an. Die Polizei wertet aktuell sein Handy aus.