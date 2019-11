Mann (74) in Lenne vermutet: Auto des Seniors in der Stadt gefunden - Suche zur Nacht eingestellt

[Update, 22.22 Uhr] Die Suche nach einem vermissten 74-jährigen Neuenrader, der seinen Suizid angekündigt hatte, ist zur Nacht eingestellt worden. Polizei und Feuerwehr hatten seit dem frühen Montagabend auf und an der Lenne in Werdohl nach dem Mann gesucht.

Neuenrade/Werdohl - "Da nicht auszuschließen ist, dass der Senior in die Lenne gegangen ist, sucht die Feuerwehr mit einem Boot und ein Hubschrauber aus der Luft die Lenne ab", teilte die Polizei dazu am Abend mit. Ein Mantrailer-Hund war demnach auch im Einsatz.

Die Suche dauerte bis etwa 21.30 Uhr an. Dann die Entscheidung: Die Suche wird zur Nacht eingestellt.

Wie es auf Nachfrage unserer Redaktion aus der Leitstelle der Polizei hieß, habe eine Suche in derartiger Dunkelheit keinerlei Aussicht auf Erfolg.

Wie unterdessen vor Ort von den Einsatzleitern von Polizei und Feuerwehr zu erfahren war, soll am Dienstag nach einer Lagebesprechung weitergesucht werden - sofern nicht in der Nacht bereits Zeugenhinweise auf den Mann eingehen, die ein sofortiges Einschreiten erfordern.

Tragische Hintergründe

Nach Informationen unserer Redaktion basierte die Alarmierung der Kräfte nicht auf Zeugenaussagen, sondern auf der konkreten Ankündigung des Suizids.

Wie die Polizei am Abend bestätigte, begann die Fahndung nach dem 74-Jährigen um 16.56 Uhr am Montagnachmittag nach dessen Ankündigung des Suizids. Das Auto des Mannes sei im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz in der Werdohler Innenstadt gefunden worden. Die Vermutung, dass der Mann in der Lenne sein Leben beenden wollen könnte, sei aber schon vor dem Fund des Autos aufgekommen.

Wie es aus der Kreisleitstelle der Feuerwehr hieß, war der Löschzug Stadtmitte der Werdohler Feuerwehr im Einsatz. Dieser sei zum WK-Warenhaus alarmiert worden, in dessen Umfeld dann auch die Suche startete.

Die Polizei nimmt Hinweis auf den Mann entgegen

Hinweise zu dem Senior, der circa. 1,86 Meter groß ist, eine normale Statur, Brille und kurze graue Haare hat, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Im Februar war nach einem Großeinsatz an Lenne und Veischede eine vermisste Frau tot im Wasser gefunden worden.

Im Juli hatte es unter rätselhaften Umständen einen Großeinsatz an der Glör gegeben. Dort wurde eine Person gesucht - die Suche aber wenig später wieder eingestellt.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, weil leider durch die Berichterstattung die Nachahmerquote erhöht wird. Wir machen eine Ausnahme, wenn viele Menschen betroffen oder ein Fall Aufsehen erregt hat. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, z.B, bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).

