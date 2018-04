Polizei rekonstruiert Motorrad-Unfall: Mit diesen Tipps wäre er vermeidbar gewesen

"Wenn es dann zu eng wird, reagieren viele schlichtweg falsch"

+ © Daniel Schröder Die Polizei demonstrierte am Dienstagvormittag, welche Gefahren lauern, wenn Kurven falsch angefahren werden. © Daniel Schröder

NRW/Altena - An einem der ersten Motorradfahrer-freundlichen Sonntage dieses Jahres, am 15. April, verunglückte eine 27-Jährige aus Gelsenkirchen zwischen Altena-Dahle und Neuenrade – wahrscheinlich wegen eines Fahrfehlers. Die Polizei zeigte am Dienstag, wie solche Fehler vermieden werden können.