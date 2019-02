Tödlicher Streit in Lüdenscheider Wohnung - Festnahme!

40-Jähriger in U-Haft

+ © dpa (Symbolbild) © dpa (Symbolbild)

Lüdenscheid - Bei einem Streit in einer Wohnung in der Lüdenscheider Innenstadt ist am Montag eine 44 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 40-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.