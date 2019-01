Polizei-Großeinsatz: Fünf Minderjährige auf Spritztour - Eltern Auto "geklaut"

Teenager 12, 13, 14, 15 und 17 Jahre alt / Fahrer aus Hagen unter Drogen

Iserlohn - Unfassbarer Polizeieinsatz am Donnerstagabend in Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde! Hier war ein minderjähriges Quintett (12, 13, 14, 15 und 17) auf Spitztour mit einem Ford Transit gegangen. Der Älteste saß am Steuer - unter Drogeneinfluss! Den Schlüssel hatte wiederum die Jüngste ihren Eltern geklaut. Die Polizei stoppte das Fahrzeug kurz vor Mitternacht zwischen Nachrodt und Wiblingwerde. Zum Glück war nichts passiert.