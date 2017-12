Polizei fahndet nach Betrüger-Paar

Auf bislang ungeklärte Art und Weise kamen die Unbekannten an die Kreditkartendaten eines 35 Jahre alten Hageners und buchten damit im Februar 2017 eine achttägige Karibik-Kreuzfahrt mit Abfahrt und Ankunft in Miami.

Ermittlungen der Polizei führten zu einem Pärchen, dass bei den Checkin-Formalitäten fotografiert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden mit einem etwa viermonatigen Baby die Reise unternommen hatten, teilte die Polizei mit. Sie hatten sich mit lettischen Pässen ausgewiesen und eine Wohnanschrift in Hamburg angegeben.

Personen mit den angegebenen Namen sind allerdings nicht in der Hansestadt verzeichnet. Da das betrügerische Pärchen bislang nicht ermittelt werden konnte, erließ eine Richterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise bitte an die Polizei in Hagen unter der 02331-986 2066.