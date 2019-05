Paukenschlag in Iserlohner "Abfindungsaffäre": Untreue-Verdacht gegen Bürgermeister

Spektakuläre Entwicklung in der Iserlohner "Abfindungsaffäre": Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bürgermeister Peter Paul Ahrens und weitere Verwaltungsmitglieder wegen des Verdachts der Untreue in einem besonders schweren Fall. Es gab Hausdurchsuchungen.

Iserlohn - Am Dienstag durchsuchten die Staatsanwaltschaft Hagen und Beamte des Polizeipräsidiums Hagen Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Iserlohn und fünf Privatwohnungen in Iserlohn und Dortmund. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag mit.

Laut Iserlohner Kreiszeitung sind die Ermittler auch im Büro von Bürgermeister Peter Paul Ahrens (69, SPD). Auch die Privatwohnungen von Ahrens und anderen Beschuldigten würden durchsucht. Hintergrund ist die Zahlung einer Abfindung in Höhe von 250.000 Euro an einen früheren Mitarbeiter der Stadt Iserlohn.

"Die Staatsanwaltschaft ermittelt insoweit wegen des Verdachts der Untreue im besonders schweren Fall gegen den Bürgermeister der Stadt Iserlohn, den Kämmerer und weitere Mitarbeiter der Verwaltung", heißt es in der Mitteilung. Ziel der Durchsuchungsmaßnahmen sei die Auffindung von Beweismitteln zum Hintergrund der erfolgten Zahlung.

Zeitgleich, so heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft, wurde auch bei dem früheren Mitarbeiter der Stadt Iserlohn nach Beweisen gesucht. Er ist bislang nicht Beschuldigter des Verfahrens. Zugleich diente diese Maßnahme der "Auffindung und Sicherstellung von Vermögenswerten zur Sicherung des möglichen Anspruchs der Stadt Iserlohn auf Rückzahlung des erlangten Geldes", so die Staatsanwaltschaft.

Dem früheren Mitarbeiter wurde ein Arrestbeschluss des Amtsgerichts Hagen in Höhe von 250.000 Euro zugestellt. Heißt: Das Geld ist so lange blockiert, bis der Fall juristisch geklärt ist.

Erst vor gut zwei Wochen hatte Ahrens (69) wegen der sogenannten Abfindungsaffäre seinen Rücktritt angekündigt. Lesen Sie hier: Darum geht es in der Abfindungsaffäre.

+ Iserlohns Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens

Quelle: wa.de