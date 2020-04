Tödlicher Unfall im Hönnetal: Mann stirbt nach Kollision mit Brückenpfeiler

Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang im Hönnetal zwischen Menden, Hemer und Balve: Hier kollidierte ein Pkw mit einem Brückenpfeiler, der Fahrer (51) aus Iserlohn kam ums Leben.

Hemer - Ein 51-jähriger Mann aus Iserlohn ist am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr bei einem Unfall im Hönnetal ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis von Donnerstagmorgen war der Autofahrer auf der Hönnetalstraße aus Hemer-Deilinghofen in Richtung B515 unterwegs gewesen.

Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

"In Höhe des Bahnviaduktes fuhr der Wagen über die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle", so die Ermittler.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte der Iserlohner sein Fahrzeug offensichtlich in suizidaler Absicht gegen den Pfeiler des Bahnviaduktes im Hönnetal gelenkt.

Hönnetalstraße bis in die Nacht gesperrt

Die Hönnetalstraße war über Stunden gesperrt. Erst gegen 2.30 Uhr am Donnerstagmorgen war der Einsatz für die Polizei nach einer umfangreichen Unfallaufnahme mit Unterstützung der Feuerwehr beendet.

Dieses Auto prallte gegen einen Brückenpfeiler des Bahnviaduktes im Hönnetal. Der Fahrer aus Iserlohn starb noch an der Unfallstelle. Verkehrsteilnehmer mussten sich andere Wege suchen, um an ihr Ziel zu gelangen.

Noch hat die Polizei ihre Ermittlungen zum Unfallgeschehen nicht abgeschlossen. Wie in solchen Fällen üblich wurde das Autowrack sichergestellt, um es auf mögliche technische Mängel zu überprüfen.

Weitere Einzelheiten wollte die Polizei mit Rücksicht auf die Umstände des Unfalls nicht bekannt geben.

Der tödliche Unfall im Hönnetal war am Mittwochabend nicht der einzige umfangreiche Einsatz für Beamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Im Iserlohner Stadttteil Hennen war nämlich etwa eine Stunde zuvor auch noch ein Gülle-Lkw gegen eine Hauswand gekracht.

