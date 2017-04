Neuschnee verursacht Chaos auf Sauerlandlinie

[Update 12.20 Uhr] Sauerlandlinie - Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee haben im Sauerland den Osterreiseverkehr ausgebremst.

Viel Verkehr über das Osterwochenende und dazu das nasskalte Wetter mit einem kurzen Wintergastspiel am Montagmorgen sorgten für mehrere Unfälle und Verkehrsbehinderungen auf der A 45 mit Staus und zähfließendem Verkehr bis zu zehn Kilometern Länge. Zwischenzeitlich lagen es am Ostermontag bis zu zehn Zentimetern Schnee auf der Fahrbahn.

Laut Angaben der Autobahnpolizei kam es zu mehreren Unfällen mit Blechschäden. Außerdem blieben einige Fahrzeuge liegen, nicht zuletzt weil sie bereits mit Sommerreifen unterwegs waren. Am Vormittag entspannte sich die Lage, nachdem die Streuwagen alle Passagen erreicht hatten und der Schneefall aufgehört hatte.

Bereits am Vormittag des Ostersonntags gegen 11.20 Uhr hatte es in kurzer Zeit gleich drei Auffahrunfälle auf der A 45 mit Blechschäden und zwei leicht Verletzten zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen Süd in Richtung Dortmund gegeben. Die Fahrer hatten im dichten Verkehr auf nasser Fahrbahn jeweils die Kontrolle über ihre Autos verloren. Zwei Personen in den beteiligen Fahrzeugen klagten über Nackenbeschwerden und kündigten an, einen Arzt aufzusuchen. Im Rückstau geriet gegen 12.45 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord ein Auto in Brand. Der Fahrer konnte den Wagen noch auf den Seitenstreifen lenken die Lüdenscheider Feuerwehr rückte aus, um das Feuer zu löschen, aber das Auto war nicht mehr zu retten.

