Neue Verbotsschilder an A45: Sperrung für Lkw-Transit in Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Die Autobahn GmbH hat ihren Teil der Abmachung erledigt. Auf das Lkw-Verbot für den Transitverkehr in Lüdenscheid wird schon hingewiesen.

Es war schon immer der geäußerte Wunsch, dass der überregionale Schwerverkehr ab den Kreuzen Westhofen und Olpe-Süd über die A4, A3 und A1 umgeleitet wird. Weil aber auch die Durchfahrt durch Lüdenscheid - über die Bedarfsumleitung - weiterhin möglich war, gab es keine Handhabe den Transitverkehr zu lenken. Das ändert sich ab dem 10. Juni 2023. Dann tritt das Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr auf der Bedarfsumleitung U16/U19 in Kraft. Es ist nach Angaben der Stadt Lüdenscheid das erste Mal, dass in Deutschland eine Bedarfsumleitung für Lkw gesperrt wird.

Auf der Autobahn an den Kreuzen Westhofen und Olpe-Süd warnen schon einen Tag vorher Schilder Fahrer im Transitverkehr, erst gar nicht in Richtung Lüdenscheid weiterzufahren. Auch an den Ausfahrten Schwerte und Kreuz Hagen gibt es mit Kilometerangaben Hinweise auf das Durchfahrtsverbot. Weil das Verbot nicht direkt an der Abfahrt Lüdenscheid-Nord gilt, sondern erst auf Lüdenscheider Stadtgebiet ab der Kreuzung L692/Heedfelder Straße wird in der Abfahrt noch ein letztes Mal auf das Durchfahrtsverbot hingewiesen. So können die Lkw-Fahrer noch rechtzeitig nach links abbiegen und über den Kreisverkehr L692/Claudiusstraße zurück Richtung Dortmund fahren.

Die Schilder weisen auf das Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid hin. © Schmitz

Biegen sie nach rechts Richtung Lüdenscheid ab und fallen nicht unter die Ausnahmen des Lkw-Transitverbots, können sie ab dem 10. Juni noch kurz vorher nach rechts in den Römerweg einbiegen, über den die Lkw zurück auf die L692 und dann auf die Autobahn geleitet werden. Ähnliche Rückführungsmöglichkeiten werden auch an den Abfahrten Lüdenscheid und Lüdenscheid-Süd eingerichtet.

Kaum verwunderlich: Die Ausnahmegenehmigungen für das ab 10. Juni geltende Lkw-Verbot für den Transitverkehr sind nach Angaben der Stadt Lüdenscheid stark nachgefragt. „Täglich gehen derzeit mehr als 100 überwiegend genehmigungsfähige Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung ein“, berichtet Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage. Seit dem Start des Angebots seien 700 Genehmigungen für weit mehr als 1000 Lkw-Kennzeichen ausgestellt worden (Stand 7. Juni 2023).

Fast alle Anträge kämen aus dem näheren Umkreis. Pro Sammelgenehmigung wird eine Gebühr von 100 Euro fällig. Zudem seien einige wenige Einzelgenehmigungen für Privatleute zum Preis von 25 Euro ausgestellt worden. Groß sei der nach wie vor der Beratungsbedarf. Im Fachdienst Bauservice sind drei Mitarbeiter für telefonische Anfragen abgestellt. „Hier ist derzeit die Hölle los“, zitiert der Stadtsprecher einen Mitarbeiter.

Zuletzt hatte die regionale Wirtschaft weitere Optimierungen des Lkw-Verbots in Lüdenscheid gefordert. Anwohner in Lüdenscheid hoffen auf Entlastung. Kurz vor der Anordnung hatte die Stadt auch Ausnahmen für große Wohnmobile ermöglicht.