Nächtlicher Einsatz: Feuer zerstört Scheune - Ursache weiter unklar

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune in Vollbrand.

[Update, 15.30 Uhr] Beim Brand einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Hof in Drolshagen sind in der Nacht mehrere Fahrzeuge und Maschinen zerstört worden. Die Ursache ist weiter unklar.

Drolshagen - Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Drolshagen Neuenhaus ist die Ursache weiter unklar. Das teilt die Polizei mit. „Heute Morgen kam es im Ortsteil Neuenhaus zum Brand einer Lagerhalle. Dabei wurden neben der Halle auch zwei Lkw, ein Trecker sowie ein Rückezug erheblich beschädigt“, so die Polizei.

Am Vormittag suchte der Brandermittler der Polizei den Einsatzort auf. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Brandursache weiter unklar ist. Eine vorsätzliche Brandlegung wird zwar ausgeschlossen, jedoch wird ein Brandsachverständiger in die weiteren Ermittlungen einbezogen. Der Gesamtschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Brand in Drolshagen: Die ursprüngliche Berichterstattung

Die Feuerwehr wurde um 2.44 Uhr alarmiert. Als die 60 Einsatzkräfte der Löschzüge Drolshagen 1 und 2 sowie Iseringhausen an der Einsatzstelle eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Eine hohe Rauchsäule über dem Gelände an der Straße Neuenhaus war weithin sichtbar.

In der Scheune untergebracht waren die Zugmaschine eines Sattelschleppers, forstwirtschaftliche Erntemaschinen und weitere Fahrzeuge. Die etwa 150 Quadratmeter große Blechhalle stürzte während der Löscharbeiten teilweise ein.

Entdeckt worden war das Feuer von einem Nachbarn. Dieser kann nach eigenen Angaben den betroffenen Hof von seinem Balkon aus gut sehen. Er sei noch wach gewesen, als er durch platzende Reifen aufgeschreckt wurde: "Das schallte laut durch das ganze Tal". Seine erste Sorge galt Mensch und Tier, glücklicherweise blieb es allerdings bei dem hohen Sachschaden: Niemand wurde verletzt.

+ Die Feuerwehr musste bei dem Brand in Drolshagen große Mengen Löschschaum einsetzen. © Kai Osthoff

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit mehreren Angriffstrupps, überwiegend unter Atemschutz. Nach etwa einer Stunde war ein großer Teil der Flammen deutlich eingedämmt, doch ein Einsatzende war erst für die frühen Morgenstunden zu erwarten, sagte Benjamin Strack, Pressesprecher der Drolshagener Wehr in der Nacht.. Gerade im hinteren, schwer erreichbaren Teil der Halle mussten zahlreiche Glutnester bekämpft werden. Gegen 6.45 Uhr konnte der Einsatz nach Polizeiangaben beendet werden.

Brand in Drolshagen: Polizei ermittelt zur Ursache

Gelöscht wurde mit Schaum und viel Wasser, welches aus einem nahegelegenen Bach hochgepumpt wurde. Darauf musste die Feuerwehr ein Auge haben, denn aus den brennenden Fahrzeugen liefen relevante Mengen Öl aus. Dieses wiederum verteilte sich mit den Löschmitteln. Aus diesem Grunden mussten Ölsperren errichtet werden.

Das gesamte Ausmaß des Schadens wird wohl erst bei Tageslicht deutlich werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen übernommen. Eine Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Gesamtschaden liege vermutlich im hohen sechsstelligen Bereich, heißt es in der Polizeimitteilung.

Scheune brennt in Drolshagen: Maschinen und Fahrzeuge zerstört Zur Fotostrecke

Quelle: wa.de