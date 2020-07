Raser hinterlässt gewaltiges Trümmerfeld: Das erwartet den Unfallverursacher aus dem MK

Zu hohe Geschwindigkeit als Ursache

+ © Feuerwehr Iserlohn Der Ford Focus ST erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Der Fahrer wurde laut Polizei nur leicht verletzt. © Feuerwehr Iserlohn

[Update] Es war ein gewaltiges Trümmerfeld in der Nacht zum 19. April 2019 in Iserlohn: Der Fahrer eines getunten Ford Focus ST war mit deutlich überhöhtem Tempo in ein Taxi gerast und dann in mehrere geparkte Autos geschleudert. Jetzt wurde das Urteil gegen den Raser verkündet.