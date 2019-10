Nächtliche Verfolgungsjagd mit acht Streifenwagen bis zum Kreuz Hagen

Vier Männer im VW Touareg / Fahrer (20) alkoholisiert und ohne Führerschein

Mit acht Streifenwagen hat die Polizei in Hagen in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach 2 Uhr einen flüchtigen Autofahrer über die A46 verfolgt. Endstation war erst am Autobahnkreuz Hagen.