"Deutsche Gesetze gelten nicht für mich": Nachrodter greift Polizisten an 

Dieser Mann muss in U-Haft, obwohl er die Waffen nicht benutzt hat. Zwei andere, die mit Waffengewalt einen Kiosk in Lüdenscheid ausgeraubt haben mussten nicht in U-Haft? Gerechtigkeit gibt es in Deutschland nur noch selten. Wie in Italien hängt es meiner Meinung nach von der Höhe des Schmiergeldes ab.