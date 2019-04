Nach zwei Nächten: Jäger findet vermissten Jungen lebend im Wald

Vermisstensuche im Sauerland

+ © dpa Im Wald wurde der Junge gefunden. © dpa

[UPDATE 16.48 Uhr] Herscheid - Nach zwei Nächten wurde ein vermisster Junge in einem Wald in Herscheid (Märkischer Kreis) von einem Jäger gefunden. Der 16-Jährige war seit Sonntagabend verschwunden. Er war so geschwächt, dass er umgehend ins Krankenhaus kam.