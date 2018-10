Nach Einbruch in Iserlohn: Bestohlener lobt 120.000 Euro Belohnung aus!

Iserlohn - Wirklich fette Beute haben Einbrecher in Iserlohn gemacht. Aus einer Wohnung wurde ein Tresor entwendet. Der Besitzer hat für entscheidende Hinweise eine Belohnung von insgesamt 120.000 Euro ausgelobt!

An der Friesenstraße in Iserlohn waren die Täter in der Nacht zu Sonntag in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen und brachen die Tür einer Wohnung auf. Offenbar hatten sie diese bereits bei ihren Einbruchs-Planungen ins Visier genommen. Denn: Die Bewohner waren nicht zuhause und die Täter konnten in aller Ruhe einen Tresor aus der Wand brechen, den sie mitsamt des Inhalts mitgehen ließen.

Mit ihrer Beute landeten die Einbrecher einen Volltreffer. "In dem Geldschrank befanden sich zur Tatzeit neben einer hohen sechsstelligen Summe Bargeld auch wichtige Unterlagen", schilderte die Polizei.

Wofür es die Belohnung geben soll

Vor allem der Verlust der Unterlagen - über deren Inhalt keine weiteren Informationen vorliegen - ist für den Besitzer ein Schock. Der Bestohlene hat eine Belohnung ausgelobt: "Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung des Inhaltes des Tresors führen, beträgt die Höhe der Belohnung 100.000 Euro. Für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, werden 20.000 Euro zur Verfügung gestellt", erklärte die Polizei.

"Sowas hatten wir noch nicht"

Für Marcel Dilling, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis, und seinen Kollegen sei dieser Fall bislang einmalig: "Sowas hatten wir im Kreis in unserem polizeilichen Alltag noch nicht. Das ist wirklich eine beachtliche Summe, die da als Belohnung ausgelobt wurde."

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Mit der hohen Belohnung erhofft sich der Besitzer, schnell an sein Geld und die Unterlagen zurückzukommen. Im Erfolgsfall entscheiden die "Bedeutung der einzelnen Hinweise" über die "Zuerkennung und Verteilung der Belohnung".

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt. Für sie gehört es zur Berufspflicht, Straftaten zu verfolgen.

Hier können sich Hinweisgeber melden

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter Telefonnummer 02371/9199-5122 oder 9199-0 entgegen.

Quelle: wa.de