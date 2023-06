Nach Brand: Mieter will verrauchte Wohnung nicht verlassen und greift Feuerwehr an

Von: Maximilian Birke

Sie kamen, um einen Brand zu löschen. Doch vor Ort wurden die Feuerwehrleute im Sauerland tätlich angegriffen, zudem zwei Polizisten verletzt.

Werdohl – „Das war wirklich unschön. Wir sind zum Helfen gekommen und wurden dann im Einsatz angegriffen“, sagt Feuerwehr-Chef André Dreweck aus Werdohl im Märkischen Kreis (NRW) am Sonntagnachmittag. Er ist entrüstet von den Erlebnissen des Vorabends. Erlebnisse, die ein weiteres Mal zeigen, dass der Respekt gegenüber Einsatzkräften spürbar nachlässt.

Aber von Anfang: Gegen 21.40 Uhr ging am Samstag (3. Juni) für die ehrenamtlichen Wehrkräfte der Alarm ein: In einem Gebäude am Reidemeisterweg in Werdohl-Pungelscheid sollte es brennen. 32 Feuerwehrleute aus dem Löschzug Kleinhammer und der Löschgruppe Brüninghaus fuhren umgehend los. Auch das Drehleiterfahrzeug rückte aus.

Mieter will verrauchte Wohnung nicht verlassen und greift Feuerwehr an

Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass der Brand bereits durch einen Hausmeister gelöscht worden war. Dem Vernehmen nach soll unter anderem eine Autobatterie in der Wohnung gebrannt haben. Wie genau das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Die Polizei äußerte sich dazu am Sonntag nicht.

Die Wohnräume waren nach dem Brand noch stark verraucht: Zu stark, um sich darin aufzuhalten, wie es die Feuerwehr einschätzte. Der unter Atemschutz vorgehende Angriffstrupp wies den Mieter daher an, seine Wohnung zu verlassen. Dieser Bitte kam er nicht nach. Er leistete erheblichen Widerstand, holte unter anderem zu einem Schlag gegen die Einsatzkräfte aus.

Polizisten atmen Rauchgas ein, als sie störrischen Mieter aus der Wohnung holen

Zwei Polizeibeamten mussten schließlich in die Wohnung gehen. Sie schafften es, den Mann zu überwältigen und ins Freie zu bringen. Da sie im Gegensatz zur Feuerwehr nicht mit Atemschutzgeräten ausgestattet waren, inhalierten die Polizisten bei ihrem Einsatz ebenfalls die giftigen Rauchgase.

Der Mieter wurde im Freien an den Rettungsdienst übergeben. Nach einer Untersuchung wurde der Mann wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch die Polizeibeamten mussten untersucht werden. Ebenfalls betroffen war der Hausmeister, der das Feuer gelöscht hatte.

Vier Menschen galten wegen der Inhalation von Rauchgasen schließlich als verletzt. Welche Konsequenzen das Handeln des Mieters haben wird, ist noch nicht bekannt. Eine Anzeige dürfte aber auf jeden Fall auf ihn zukommen. Erst gegen 0.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Neben dem Fahrzeugaufgebot der Feuerwehr waren auch reichlich Kräfte vor Ort, um die Verletzten zu versorgen: Dazu zählten die Besatzungen von drei Rettungswagen des Märkischen Kreises, ein Notarzt, sowie Ehrenamtliche des örtlichen Rotkreuzes, die mit einem Krankentransportwagen anrückten. Letztere waren für den Einsatz von der Sanitätswache auf dem parallel stattfindenden 43. Werdohler Stadtfest abgezogen worden.

Am Samstagabend standen in Meinerzhagen drei Wohnwagen und ein Heuschober in Flammen. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus. In Hagen hat ein zweijähriges Mädchen schwere Brandverletzungen im Gesicht erlitten. Beim Wechsel einer Gaskartusche am Campingkocher war es zu einer Verpuffung gekommen.