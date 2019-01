Mutwillig Feueralarm ausgelöst: "Kaufland" in Iserlohn evakuiert

Brandmelder eingeschlagen / 50 Kunden am Dienstagabend betroffen

Iserlohn - Abendlicher Schrecken beim Einkaufen für etwa 50 Kunden der "Kaufland"-Filiale am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn! Der Supermarkt musste gegen 20.15 Uhr wegen eines Feueralarms evakuiert werden. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Mittwoch mitteilte, wurde der Fehlalarm mutwillig ausgelöst.