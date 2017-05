Schwerer Unfall im Versetal: Fahrer lassen Verletzten liegen!

[Update 16.35 Uhr] Werdohl - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 229 in Eveking ist am Montagnachmittag ein 44 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Bevor ihm geholfen wurde, wurde er von etlichen Autofahrern einfach ignoriert.

Der 44-Jährige Dortmunder war gegen 14.30 Uhr mit seiner silberfarbenen Suzuki auf der B229 in Richtung Werdohl unterwegs, als er in der langgezogenen Kurve in Höhe des früheren Kupferhammers zu weit nach rechts getragen wurde, gegen den Bordstein des Gehweges stieß und schließlich mit seinem Motorrad gegen einen Laternenpfahl prallte.

Nach dem Sturz blieb der Verunglückte so ungünstig in der Nähe eines Zaunes liegen, dass die Feuerwehr anrücken musste, um eine schonende Behandlung des Mannes zu ermöglichen. Dazu mussten die Einsatzkräfte den Metallzaun auftrennen und ein Element entfernen. Der Dortmunder wurde zur Behandlung ins Klinikum Lüdenscheid gebracht.

Autofahrer fahren an Unfallopfer vorbei

Die Erstversorgung des Verletzten hat nach Darstellung von Kai Tebrün, Stadtbrandinspektor der Werdohler Feuerwehr, ein Feuerwehrmann aus Plettenberg übernommen, der zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen sei. Der habe berichtet, dass der Dortmunder schon einige Zeit verletzt am Boden gelegen habe und dass etliche Autofahrer an der Unfallstelle vorbeigefahren seien, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Die mit 25 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr sorgte auch noch dafür, dass das beschädigte Motorrad abgeschleppt werden konnte und die Straße von Unfalltrümmern gereinigt wurde.

In der Zwischenzeit hatte sich der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf insgesamt etwa drei Kilometer Länge gestaut. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden.

