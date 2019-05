Motorradfahrerin stirbt nach Unfall an der Aggertalsperre

[Update Donnerstag, 11.40 Uhr] - Traurige Gewissheit: Die Motorradfahrerin, die am Mittwoch in Gummersbach an der Aggertalsperre verunglückte, ist tot.

Gummersbach - Die Motorradfahrerin aus Reichshof (53) war am Mittwoch gegen 12.35 Uhr auf der Landstraße 337 (Derschlager Straße) vom Ortsteil Lantenbach in Richtung Aggersperrmauer unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor sie kurz vor der Einmündung Talsperrenweg nach einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihre Maschine, eine Honda "Hornet S", und geriet in die Leitplanke der Gegenfahrbahn.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis "flog die Verunglückte über die Leitplanke hinweg in den zur Aggertalsperre abfallenden Böschungsbereich. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von Ersthelfern vor Ort reanimiert werden musste." Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Siegen geflogen, erlag dort aber am Abend ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei in Gummersbach am Donnerstag mitteilte.

Dritte Motorrad-Tote in Oberberg seit April

In der noch relativ jungen Motorradsaison 2019 ist dies bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall auf den Straßen des Kreises Oberberg Straßen; Anfang April waren an einem Wochenende bereits zwei Motorradfahrer im Bereich Wipperfürth tödlich verunglückt.

In allen drei Fällen hatten die Verunfallten ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer beim Durchfahren von Kurven die Gewalt über ihre Maschinen verloren, so dass die Polizei jeweils nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache ermittelt hat.

Quelle: wa.de