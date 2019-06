Schwer verletzt: Motorradfahrer (22) stürzt in Serpentinen und rutscht unter Auto

Rettungshubschrauber alarmiert

[Update 20.02 Uhr] Schwerer Motorradunfall am Samstagnachmittag auf Hagener Stadtgebiet kurz hinter Iserlohn-Letmathe: Ein Kradfahrer (22) aus dem Ruhrgebiet stürzte in den Serpentinen im Bereich Schälk und rutschte unter ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.