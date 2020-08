1.000 Biker demonstrieren gegen Verbote und Sperrungen - und für Rücksichtnahme

Sieben Kilometer langer Motorrad-Tross

Gegen Sonntagsfahrverbote und Streckensperrungen, aber auch für Rücksichtnahme sind am Sonntagmorgen die Motorradfahrer im Sauerland auf die Straße gegangen. Die Polizei zählte gut 1.000 Biker, die nach einer Kundgebung in Neuenrade in einem sieben Kilometer langen Tross nach Balve und wieder zurück zum Ausgangspunkt fuhren.