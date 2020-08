Missbrauchs-Skandal beim CVJM: Betreuer von Jugendfreizeiten unter Verdacht

In Lüdenscheid ermittelt die Polizei in einem Missbrauchs-Skandal. Nach wochenlangen Recherchen unserer Redaktion hat nun die Polizei den Fall öffentlich gemacht.

Missbrauchs-Skandal in einem Jugendverband in Lüdenscheid

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen

Landeskirche spricht von "bisher nicht bekannter Dimension"

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Anfangsverdachts des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen innerhalb eines christlichen Jugendverbands in Lüdenscheid. Das teilt die Polizei des Märkischen Kreises in einer kurzen Mitteilung am Mittag mit. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um den CVJM Lüdenscheid-West.

Missbrauchs-Verdacht: Betreuer von Jugendfreizeiten soll Jugendliche missbraucht haben

Im Mittelpunkt der Anschuldigungen soll ein Betreuer von Jugendfreizeiten stehen, an der über die Jahre mehrere hundert Kinder und Jugendliche teilgenommen hatten. Die evangelische Landeskirche von Westfalen spricht in dem Fall von "bisher nicht bekannten Dimensionen".

Missbrauch: Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet

Die Vorfälle sollen sich vor fast drei Jahrzehnten abgespielt haben - nach Informationen unserer Zeitung von Mitte der 1980er-Jahre bis zum Jahr 2000. Bisher haben sich fünf Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hierfür hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Evangelischer Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg richtet Krisenstab ein

Der evangelische Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg hat ebenfalls einen Krisenstab eingerichtet, um den Vorwürfen nachzugehen. In diesem Zuge sollen weitere Betroffene ausfindig gemacht worden sein. Alle Geschädigte sind Jungen, die zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen 12 und 15 Jahre alt waren.

Evangelischer Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg äußert sich

Beim Kirchenkreis heißt es dazu: „Mit großer Betroffenheit haben die Ev. Kirchengemeinde Brügge und der CVJM Lüdenscheid West e.V. von den Vorwürfen gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter erfahren, der in einer Jugendgruppe der Kirchengemeinde und vormals des CVJM Lüdenscheid-West tätig war“.

Beschuldigter von allen Ämtern entbunden - Hausverbot

Aufgrund der Anschuldigungen wären alle vorliegenden Informationen der Polizei übergeben worden. Der Beschuldigte sei umgehend von allen Ämtern entbunden worden und hätte die Schlüssel zu allen Räumen der Kirchengemeinde entzogen bekommen. Zudem habe man gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen.

Die Fürsorgepflicht gegenüber den Anvertrauten und den Mitarbeitern nehme man sehr ernst „Mit den Betroffenen besteht ein enger unterstützender Kontakt. Zum Schutz aller beteiligten Personen sind zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen möglich“, so Matthias Willnat.

