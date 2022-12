Miss International 2022 kommt aus NRW: Jasmin Selberg wird Schönheitskönigin in Tokio

Von: Sarah Lorencic

Selbstbewusst, zielstrebig – und preisgekrönt: Jasmin Selberg (22) wuchs in Meinerzhagen auf und lebt derzeit in Dortmund. © Thilo Kortmann

Jasmin Selberg aus Meinerzhagen in NRW ist „Miss International 2022“. Sie setzte sich in Tokio bei dem Schönheitswettbewerb durch. Nach dem Sieg fehlten ihr die Worte.

Meinerzhagen/Tokio – Die Krone für die „Miss International 2022“ geht nach Meinerzhagen im Sauerland (NRW). Jasmin Selberg, die gebürtig aus der Stadt im Märkischen Kreis kommt, mittlerweile aber in Dortmund lebt, hat am Dienstag (13. Dezember) in Tokio den drittgrößten Schönheitswettbewerb der Welt gewonnen.

Name Jasmin Selberg Geboren 11. August 1999 Titel Miss International 2022

Miss International 2022: Jasmin Selberg aus NRW gewinnt Schönheitswettbewerb

Auf ihrem Instagram-Profil schreibt die 23-Jährige an ihre mehr als 25.000 Follower auf Englisch, dass es keine Worte gebe, die beschreiben können, wie sie sich derzeit fühle:„I am grateful. Grateful for everyone who believed in me. Supported me. Pushed me to strive for greater things. Saw something in me that I did not detect when I was younger.“

Sie ist also dankbar für jeden, der an sie glaubte, sie unterstützt hat, sie drängte, sich für Größeres zu bemühen, und all jenen, die mehr in ihr sahen als sie selbst als sie jünger war.

Jasmin Selberg ist „Miss International 2022“. Die 22-Jährige aus Meinerzhagen setzte sich beim Schönheitswettbewerb in Tokio gegen 65 Konkurrentinnen durch. © Cedric Nougrigat

Jetzt ist die 23-Jährige Trägerin der Krone des 60. Miss International-Wettbewerbs. Sie hat sich gegen 65 andere Anwärterinnen durchgesetzt. Obwohl auch als „Festival der Schönheit“ und sogar „Schönheits-Olympiade“ bezeichnet, basiere dieser Wettbewerb nicht allein auf dem Aussehen, wie es heißt.

Miss International 2022: Jasmin Selberg siegt in Tokio gegen 65 Konkurrentinnen

Man erwartet von den Teilnehmerinnen, als „Botschafterinnen für Frieden und Schönheit“ Wohltätigkeit, Freundschaft, Schönheit, Intelligenz, Engagement und internationales Einfühlungsvermögen zu zeigen.

In den Jahren 2020 und 2021 fand wegen der Corona-Pandemie keine Wahl zur Miss International statt. Der Titel von Jasmin Selberg ist damit auch der erste Schritt zurück in Normalität für die Schönheitswettbewerbe. Und er lässt das Event ebenfalls etwas normaler wirken. Wuchs Jasmin Selberg doch in einem kleinen Ort im sauerländischen Meinerzhagen auf, ging aufs Evangelische Gymnasium und studiert jetzt Geschichte und Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum.

Bereits im Mai gab Jasmin Selberg come-on.de ein ausführliches Interview, als sie am Wettbewerb der „Miss Universe“ teilnahm. Sie wolle mit Vorurteilen aufräumen, sagte die Wahl-Dortmunderin. In Deutschland seien Schönheitswettbewerbe ein Nischendasein, in anderen Ländern seien sie hingegen sehr populär, wie in Vietnam oder Japan.

Miss International 2022: Nicht der erste Sieg für Jasmin Selberg

Neben dem Titel der „Miss International“ trägt sie auch noch weitere wie „Miss Globe Germany“ und „Miss Social Media“. Die Platzierung unter den 15 besten Schönheitsköniginnen aus dem Jahr 2021 bescherte Jasmin Selberg die Qualifikation zu den Wahlen der Miss Universe Germany. Gewonnen hatte sie diesen Wettbewerb und einige andere, an denen sie regelmäßig teilnimmt, nicht. Umso größer der Erfolg in Tokio.

Der Wettbewerb „Miss International“ Miss International (offiziell The International Beauty Pageant) gilt als der drittgrößte Schönheitswettbewerb der Welt nach Miss World und Miss Universe. Er wurde 1960 begründet in Long Beach (USA), nachdem die Miss-Universe-Veranstaltung von dort nach Miami Beach abgewandert war. Bis 1967 in Long Beach ansässig, wurde der Wettbewerb 1968 bis 1970 in Japan veranstaltet. 1971 wurde er wieder in Long Beach abgehalten und danach bis 2003 abermals jährlich in Japan ausgetragen. Seit 2004 findet er in China oder Japan statt.