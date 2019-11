Messerstich auf Supermarkt-Parkplatz: Polizei rätselt über Motivlage

In Dortmund-Hörde / Opfer (21) aus Hagen saß im Auto

Was war denn da los? Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dortmund stach ein Unbekannter bereits am Donnerstagmorgen einem 21-Jährigen aus Hagen, der in einem Auto saß, angeblich unvermittelt mit einem Messer ins Bein. Die Polizei ermittelt!