Messerstecherei in Hemer: 16-Jähriger in Lebensgefahr, Teenager (14) in U-Haft

Von: Marvin K. Hoffmann

Teilen

In Hemer ist es zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Minderjährige wurden dabei schwer verletzt – einer schwebte sogar in Lebensgefahr.

Hemer – In Hemer (NRW) ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr offenbar ein Streit unter Jugendlichen „im Bereich des Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße“ eskaliert, wie die Polizei mitteilte. Bei der Auseinandersetzung sei ein 16-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt worden. Er schwebte in Lebensgefahr. Auch sein 14-jähriger Begleiter habe schwere Verletzungen erlitten. Der mutmaßliche Täter ist minderjährig und wurde festgenommen werden.

Streit in Hemer offenbar eskaliert: 14-Jähriger zückt Messer und sticht zu

Vor Ort sei es zunächst zu einer „handgreiflichen Auseinandersetzung“ gekommen. In der Folge soll ein 14-jähriger Iserlohner ein Messer gezückt und auf seine Kontrahenten – einen ebenfalls 14-Jährigen aus Iserlohn sowie einen 16-Jährigen aus Hemer – eingestochen haben.

„Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn und einen mutmaßlichen Mittäter (17, Hemer) am Abend auf Iserlohner Stadtgebiet antreffen und vorläufig festnehmen. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt“, erklärte die Polizei.

Der dringend tatverdächtige 14-Jährige wurde heute der Haftrichterin beim Amtsgericht Hagen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen.

16-Jähriger nach Messerstichen in Hemer in Lebensgefahr

„Die Opfer wurden mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Beim 16-Jährigen bestand zum Zeitpunkt der Einlieferung Lebensgefahr“, hieß zudem in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei, die die Ermittlungen zu Tathergang und Hintergründen aufgenommen haben.

Am Samstag wurde außerdem bei einem Arbeitsunfall in Plettenberg ein Forstarbeiter durch eine Motorsäge schwer am Hals verletzt. An der Görtalsperre sorgte hingegen die Bergung einer Person für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zu einem SEK-Einsatz ist es zudem in der Innenstadt von Ahlen im Münsterland gekommen: Eine Frau bedrohte einen Mann mit einer Schusswaffe.