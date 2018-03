Messerangriff auf Bürgermeister: Anklage wegen versuchten Mordes erhoben

Altena/Hagen - Die Staatsanwaltschaft Hagen hat gegen den 56-jährigen, der am 27. November den Bürgermeister der Stadt Altena, Andreas Hollstein, mit einem Messer angegriffen hatte, Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

In der Anklageerhebung ist von versuchtem Mord aus niederen Beweggründen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung die Rede.

Dem Angeschuldigten wird demnach zur Last gelegt, am 27. November in Altena versucht zu haben, den Bürgermeister der Stadt Altena zu töten, ihn außerdem mittels eines gefährlichen Werkzeugs körperlich misshandelt, an der Gesundheit geschädigt und bedroht zu haben.

Am Tatabend soll der Mann in einem Altenaer Imbiss sein Opfer gefragt haben, ob es tatsächlich der Bürgermeister sei. Nachdem Hollstein das bestätigt hatte, soll der Angeschuldigte aus seiner Umhängetasche ein Küchenmesser, Klingenlänge etwa 22 Zentimeter, hervorgeholt und mehrfach geschrieen haben: „Ich steche Dich ab! Du lässt mich verdursten und holst 200 Ausländer in die Stadt!“.

Der Angreifer soll sich dabei hinter dem Rücken Andreas Hollsteins bewegt haben. Laut Anklageschrift soll er mit der linken Hand dessen Schulterbereich umklammert und gleichzeitig mit der rechten Hand das Messer an den Hals des Bürgermeisters geführt haben.

"Unterhalb der linken Schlagader soll der Angeschuldigte dem Opfer in dessen Hals geschnitten haben und versucht haben, die Schlagader und die Luftröhre zu durchtrennen. Der Plan soll an der heftigen Gegenwehr des Geschädigten und am Eingreifen der Betreiber des Imbisses gescheitert sein. Nach einem mehrere Minuten dauernden Handgemenge soll es beiden Zeugen gelungen sein, dem Angeschuldigten das Messer zu entwinden und ihn bis zum Eintreffen der durch eine weitere Zeugin alarmierten Polizei am Tatort festzuhalten", heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Hollstein wurde demnach in der Notaufnahme der Märkischen Kliniken behandelt.

Dem 56-jährigen mutmaßlichen Täter wurde die Anklageschrift mitgeteilt. Er wurde aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu erklären, ob er die einzelne Beweiserhebungen vor der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vorbringen will.

Der Beginn der Hauptverhandlung ist auf den 22. Mai 2018 terminiert.

Quelle: wa.de